Eine Frau wurde in New York von einem Hai angegriffen und schwer verletzt. (AP / Mary Altaffer)

Das teilte der Direktor eines Programms zur internationalen Beobachtung von Haiangriffen an der Universität von Florida, Gavin Naylor, mit. Mindestens seit den 50er Jahren habe es eine solche Attacke nicht mehr gegeben, sagte er. Seit Längerem werden im Atlantik rund um New York wieder vermehrt Haie gesichtet. Als Grund gilt unter anderem, dass sich die Wasserqualität deutlich verbessert hat. Bei dem Vorfall wurde eine 65-jährige Schwimmerin am Rockaway Strand im Bezirk Queens am Oberschenkel schwer verletzt. Die Polizei bezeichnete ihren Zustand zuletzt als kritisch, aber stabil.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.