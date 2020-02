Die Teilnehmer der Berliner Libyen-Konferenz haben sich zur Einhaltung des Waffenembargos gegen das Land bekannt.

Bei einem Folgetreffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hätten die Vertreter der zwölf Staaten die Beschlüsse von Berlin bekräftigt, teilte Bundesaußenminister Maas mit. Man habe auch offen über die nicht unerheblichen zahlreichen Verstöße gegen das Einfuhrverbot gesprochen. Die stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Williams, kritisierte, das Waffenembargo sei zu einem Witz geworden. Diejenigen, die dagegen verstießen, müssten zur Verantwortung gezogen werden.



Maas will nach eigenen Angaben morgen in Brüssel darauf dringen, dass die EU-Außenminister einen europäischen Beitrag zur Überwachung des Embargos beschließen. Entscheidend sei, dass es Kontrollen zu Luft, Wasser und Land gebe. Unter den EU-Ländern ist umstritten, ob die Mittelmeer-Mission Sophia für diesen Zweck wiederbelebt werden soll.

Einigungen bei Konferenz im Januar

Die zwölf Teilnehmerstaaten der Libyen-Konferenz in Berlin hatten sich am 19. Januar zur Einhaltung des UNO-Waffenembargos gegen Libyen und den Verzicht auf weitere Unterstützungsleistungen für die Konfliktparteien verpflichtet. Dennoch wurden auch danach immer wieder Verstöße gegen das Embargo gemeldet.