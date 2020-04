Vor dem Oberlandesgericht Koblenz müssen sich seit heute zwei Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Folterverbrechen durch den syrischen Staat verantworten.

Dem Hauptangeklagten werden 58-facher Mord, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung zur Last gelegt. Die beiden Beschuldigten sollen dem Geheimdienst angehört haben. Oberstaatsanwalt Klinge sagte, seit dem Frühjahr 2011 sei der syrische Geheimdienst zunehmend brutaler gegenüber Demonstranten vorgegangen. Der Hauptangeklagte soll in den Jahren 2011 und 2012 in einem Gefängnis in Damaskus in leitender Funktion für die Folter von mindestens 4.000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Mit Schlägen, Tritten und Elektroschocks sollten Geständnisse und Informationen erzwungen werden.



Dem zweiten Mann wirft die Anklage Beihilfe vor. Die beiden waren 2019 in Deutschland festgenommen worden, nachdem sie von mutmaßlichen Opfern wiedererkannt worden waren. Zu Prozessbeginn schwiegen die beiden Männer.



Die Bundesanwaltschaft spricht vom weltweit ersten Strafverfahren gegen Mitglieder des Regimes von Präsident Assad wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Von dem Prozess erhoffen sich Opfer des syrischen Regimes und Menschenrechtler eine Signalwirkung für eine weitere juristische Verfolgung der Staatsfolter.