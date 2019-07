IIm Skandal um einen malaysischen Staatsfonds ermitteln amerikanische Behörden laut einem Zeitungsbericht auch gegen die Deutsche Bank.

Das US-Justizministerium prüfe, ob die Bank bei ihrer Arbeit für den Fonds gegen Korruptions- und Geldwäschegesetze verstoßen habe, schreibt das "Wall Street Journal". Es beruft sich dabei auf Insider.



Die Deutsche Bank ließ offen, ob gegen sie ermittelt wird. Ein Sprecher sagte lediglich, man kooperiere in dem Fall umfänglich mit den US-Behörden.



Die Bank war an der Finanzierung des malaysischen Fonds namens 1MDB beteiligt. Aus ihm soll Geld verschwunden und an Regierungsmitglieder des Landes zurückgeflossen sein. Im Zentrum der Ermittlungen stand bislang die US-Bank Goldman Sachs.