Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins bei einem Konzert im Jahr 2019 (picture alliance/AP Photo)

Das teilte die US-amerikanische Rockband auf ihrer Internetseite mit. Bis zum Jahresende waren über 50 Auftritte unter anderem in Berlin geplant gewesen. Hawkins war Ende vergangener Woche im Alter von 50 Jahren laut Medienberichten tot in einem Hotel in Kolumbien aufgefunden worden. Bei einer ersten gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden unter anderem Marihuana, Antidepressiva, Benzo-Diazepine und Opioide festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.