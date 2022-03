Der Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins ist im Alter von 50 Jahren gestorben. (Dan Deslover/RMV via ZUMA Press/)

Er starb im Alter von 50 Jahren in einem Hotel in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, wie die Band um den Sänger und früheren Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl mitteilte. Man sei erschüttert vom tragischen und vorzeitigen Verlust Hawkins. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Die mehrfach Grammy-prämierte Rockband befindet sich derzeit auf einer Welttournee und macht Station in Südamerika.

