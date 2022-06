Landwirtschaft

Foodwatch erklärte bei der Vorstellung eines Berichts zu dem Thema in Berlin, der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel sei in der Europäischen Union heute höher als in den 1990er Jahren. Dies habe fatale Folgen für die Artenvielfalt, den Klimaschutz und die Qualität der Böden. Als ersten Schritt fordert die Organisation die Einführung einer Pestizid-Steuer innerhalb der EU. Außerdem müsse die Zulassung von Schädlingsbekämpfungsmitteln reformiert werden. Nötig sei auch eine Umverteiligung von EU-Agrarsubventionen, so Foodwatch.