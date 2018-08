Der Einfluss der Konzerne auf die Politik erzeugt nach Ansicht von Verbraucherschützern ein gefährliches Ungleichgewicht in Deutschland. Der Gründer der Organisation Foodwatch, Bode, sagte im Deutschlandfunk, dieser Einfluss sei in den letzten 20 bis 30 Jahren so stark geworden, dass der Wähler nicht mehr in der Lage sei, diesen zu begrenzen.

Konzerne beeinflussen seiner Beobachtung nach die Öffentlichkeit über verschiedene Kanäle wie social media, und für die Politik werde es zusehens unangenehmer, sich dem Konzernwillen zu widersetzen. "Das sieht man ganz deutlich bei VW - da sagt der ehemalige Vorstand Müller, 'wir sind systemrelevant - wenn man uns an den Kragen will, dann wird die ganze Wirtschaft in Deutschland gefährdet.' Das ist natürlich Unsinn. Hier muss die Regierung einschreiten und die Millionen Autofahrer und Käufer, die hier betrogen worden sind, auch schützen."



Es würden keine politischen Entscheidungen mehr gegen Konzerne gefällt. Bestes Beispiel sei die deutsche Autoindustrie. Bode verurteilte den Satz von Bundeskanzlerin Merkel, die Menschen müssten wieder Vertrauen in die Autoindustrie gewinnen. Im Gegenteil müssten die Wähler wieder Vertrauen in die Regierung gewinnen, indem diese gegen die Konzerne einschreite. "Die Leute sind nicht zufrieden mit diesem Zustand, wo wir das Gefühl haben, dass eigentlich uns die Autokonzerne regieren - und nicht die gewählten Vertreter."



Bode machte dies an einem weiteren Beispiel fest: dem tatsächlichen und dem offiziell angegeben Spritverbrauch von Autos. "Man muss sich das mal vorstellen: Die Verbraucher sind hier in die Irre geführt worden unter den Augen des Staates! Das kann doch einfach nicht wahr sein. - Oder Konzerne wie Apple, die so unermesslich reich geworden sind, die kaum Steuern zahlen - und hier können die Leute ihre Miete nicht mehr aufbringen. Das sind Ungleichgewichte, die sind sehr unterschiedlich von dem, was früher existiert hat, und hier muss eingeschritten werden."



Die Änderung müsse von den Bürgern ausgehen, denn die Politik habe sich mit den Konzernen verbrüdert. Dazu müsse es zunächst ein Problembewusstsein geben, dass von den Konzernen eine Gefahr ausgehe.



Der Foodwatch-Gründer und Buchautor Bode forderte konkret, dass die Konzerne dem Völkerrecht unterworfen werden, damit sie auch wegen Verstößen gegen Menschenrechte belangt werden könnten. Außerdem müsse es ein Unternehmensstrafrecht in Deutschland geben. Damit könnten Unternehmen als Ganzes bestraft werden - nicht nur Einzelpersonen. Dass dies bisher nicht möglich sei, mache beispielsweise die Aufarbeitung des Dieselskandals so schwierig. Außerdem müssten seiner Ansicht nach die Verbraucherrechte gestärkt und Klagemöglichkeiten gegen Behörden geschaffen werden. Dies bedeute eine umfassende Reform - die aber nur möglich werde, wenn die Bürger wirklich aufstünden.



Mit Blick auf die Millionenstrafe, die der US-Konzern Monsanto einem krebskranken Kläger zahlen muss, sagte Bode: "Es muss so weit kommen, dass die Leute krank werden, vergiftet werden, und dann haben sie vielleicht die Chance, privat die Konzerne zu verklagen. Das ist genau das, was ich kritisiere."