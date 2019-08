Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat den morgigen Montag zum "Kinder-Überzuckerungstag" erklärt.

Der Grund: Foodwatch zufolge haben Kinder in Deutschland ihre empfohlene Jahresdosis an Zucker schon am 12. August aufgebraucht. Errechnet hat Foodwatch dies auf Grundlage der sogenannten Donald-Studie zum Ernährungsverhalten sowie den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und der Deutschen Diabetes Gesellschaft.



Foodwatch macht für die Fehlernährung die Lebensmittelindustrie mitverantwortlich: Sie vermarkte "völlig ungehemmt fast ausschließlich Süßigkeiten, überzuckerte Getränke und anderes Junkfood an Kinder", sagte ein Sprecher. Bundesernährungsministerin Klöckner müsse sich deshalb dafür einsetzen, dass für Kinder nur noch ausgewogene Produkte beworben werden dürfen, hieß es.



Der Donald-Studie zufolge sinkt zwar seit etwa 2005 der Zuckerkonsum von Kindern und Jugendlichen. Er lag demnach aber 2016 immmer noch um 63 Prozent oberhalb der Empfehlungen.