Verbraucher

Männliche Küken dürfen in Deutschland seit Januar nicht mehr mit Gas getötet oder geschreddert werden. (picture alliance / Eky Chan)

Der Geschäftsführer der Verbraucherorganisation, Methmann, sagte den Funke-Medien, fast neun Millionen männliche Küken seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres in Deutschland geschlüpft. Und niemand wisse oder wolle wissen, was mit den Tieren geschehen sei. - Männliche Küken dürfen in Deutschland seit Januar nicht mehr mit Gas getötet oder geschreddert werden. Laut Foodwatch wissen selbst die Behörden nicht, was mit ihnen nach der Geburt passiert. Kontrollen fänden bisher offenbar nicht statt, erklärte Methmann.

Nach Angaben des in Nordrhein-Westfalen zuständigen Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz haben mehrere Brütereien angegeben, mindestens 337.000 männliche Küken ins Ausland gebracht haben. Wie viele dann dort getötet wurden, wollte das Landesamt aus Datenschutzgründen nicht mitteilen.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.