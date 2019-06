Der Autobauer Ford will in Europa 12.000 Arbeitsplätze streichen.

Die Zahl der Standorte soll bis Ende 2020 um sechs auf 18 reduziert werden, wie der US-Konzern weiter mitteilte. Werksschließungen soll es in Russland, Frankreich und Großbritannien geben, in der Slowakei wurde ein Werk verkauft. Diese Pläne waren bereits bekannt, neu ist die Gesamtzahl der in Europa wegfallenden Arbeitsplätze.



Ford hat im Rahmen seines Sparprogramms bereits vor einiger Zeit einen massiven Stellenabbau angekündigt. In Deutschland sind 5.400 Arbeitsplätze betroffen, sie sind bei der jetzt genannten Zahl bereits eingerechnet.