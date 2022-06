Autobranche

Fordwerk in Saarlouis (mago images / Becker&Bredel)

Ford habe sich vorgenommen, ein nachhaltiges Geschäft in Europa aufzubauen, begründete Konzernchef Jim Farley die Entscheidung. Ab 2026 will das Unternehmen in Europa jährlich mehr als zwei Millionen Elektroautos bauen und eine Rendite von zehn Prozent erwirtschaften.

Was wird aus dem Standort Saarlouis?

Die Entscheidung trifft die rund 4.600 Ford-Beschäftigten im Saarland hart. Dort ist die Autoproduktion nur bis 2025 gesichert, dann läuft die Herstellung des Verbrenner-Modells Ford Focus aus.

Ungeachtet der Entscheidung für den spanischen Produktionststandort Valencia sollen am dritten Standort in Köln wie geplant rund zwei Milliarden Euro investiert werden. Das bestätigte ein Sprecher der Kölner Ford-Werke. In Köln un Saarlouis müsse aber weiter Personal abgebaut werden. Zur Begründung hieß es, bei der Produktion von E-Autos seien weniger Arbeitsschritte nötig, als bei der Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

Die IG Metall rief ihre Mitglieder auf, die Entscheidung gegen Saarlouis nicht hinzunehmen. Wer zwei Belegschaften, zwei Regionen und zwei Länder Europas gegeneinander ausspiele, habe in einer sozialen Marktwirtschaft alle Kredite verspielt, sagte ein Sprecher.

Politische Konsequenzen

Die Landesregierung bezeichnete die Entscheidung des US-Autobauers Ford als "Farce" bezeichnet und kündigte an, für die Arbeitsplätze zu kämpfen. Details nannte Ministerpräsidentin Rehlinger nicht. Der Landtag kommt morgen (Donnerstag) zu einer Sondersitzung zusammen.

Die saarländische FDP wertete die Standortentscheidung als schwere Niederlage für die Landesregierung. Nach solch langwierigen Gesprächen keinen klaren Plan B in der Tasche zu haben, sei erschreckend, teilte FDP-Chef Luksic mit. Es sei abenteuerlich, wieso die Landesregierung ohne Konzept und ohne klaren Zusagen von Ford scheinbar um die 500 Millionen Euro Steuergeld bereit gehalten habe.

Wirtschaftsminister Habeck bedauert Standort-Entscheidung

Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigte sich enttäuscht und forderte die Geschäftsführung von Ford auf, gemeinsam mit dem Betriebsrat Pläne für die Zukunft des Werks in Saarlouis und seine Beschäftigten auf den Tisch zu legen.

