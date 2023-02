Details will die IG Metall in einer Pressekonferenz am Vormittag zusammen mit dem Management präsentieren. Vorher soll die Belegschaft des Kölner Werks informiert werden. (Oliver Berg/dpa)

Das teilte der Konzern bei einer Telefonkonferenz mit. 2.300 Arbeitsplätze entfallen auf die Standorte in Köln und Aachen. Ursprünglich war von bis zu 3.200 Stellen in Deutschland die Rede gewesen. Der Autobauer will sich in Deutschland von 1.700 Entwicklern trennen, dazu kommen 600 Mitarbeiter in administrativen Bereichen, der Marketingabteilung und im Vertrieb. Der Ankündigung waren wochenlange Verhandlungen mit der Gewerkschaft vorausgegangen.

Ford hatte im vergangenen Jahr seine Gewinnziele verfehlt. Finanzchef Lawler hatte - Zitat - "sehr aggressive" Maßnahmen angekündigt, um die Kosten in Produktion und in der Lieferkette zu senken.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.