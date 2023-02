Autobranche

Details will die IG Metall in einer Pressekonferenz am Vormittag zusammen mit dem Management präsentieren. Vorher soll die Belegschaft des Kölner Werks informiert werden. (Oliver Berg/dpa)

Das teilte der Konzern bei einer Telefonkonferenz mit. Danach wird Ford sich von 1.700 Entwicklern trennen, hinzu kommen 600 Mitarbeiter in administrativen Bereichen, der Marketingabteilung und im Vertrieb. Über Details sollen die Mitarbeiter in mehreren Betriebsversammlungen informiert werden.

Insgesamt will Ford in den kommenden drei Jahren 3.800 Stellen in Europa streichen. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr seine Gewinnziele verfehlt. Finanzchef Lawler hatte Maßnahmen angekündigt, um die Kosten in Produktion und in der Lieferkette zu senken.

Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Neubaur bezeichnete die Einschnitte bei Ford als tief. Man hoffe, dass Ford bei der Entwicklung seiner Elektrofahrzeuge auch künftig mit Köln plane.

