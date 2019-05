Der Deutsche Ärztetag hat die Rückverlagerung der Antibiotikaproduktion nach Europa gefordert.

Komme es zu einem hygienischen oder technischen Problem, stehe die Versorgungssicherheit auf dem Spiel, heißt es in einem Beschluss des Ärztetreffens in Münster. Zudem sei bei der Produktion in Schwellenländern bereits mehrfach eine Verunreinigung des Trinkwassers durch Antibiotika nachgewiesen worden. Dies führe zu einer Zunahme von multiresistenten Erregern. In Europa dagegen sei eine hochwertige Produktion unter Einhaltung aller notwendigen Qualitäts- und Umweltaspekte möglich.



In einem weiteren Beschluss forderte der Ärztetag die Bundesregierung auf, einen Sicherstellungsauftrag für die Medikamentenversorgung zu vergeben. Hintergrund sind wiederholte Lieferengpässe bei Arzneimitteln.