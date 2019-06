Der Deutsche Mieterbund spricht sich für ein Grundrecht auf bezahlbares Wohnen im Grundgesetz aus.

Zugleich fordert der Verband die Bundesregierung auf, gegen Wohnungsnot und steigende Mieten vorzugehen. Seine Forderungen zu einer Mietrechtsreform will der Verband am Vormittag konkretisieren.



Mit dem Thema Wohnungsnot will sich ab heute auch der Deutsche Städtetag bei seinem Treffen in Dortmund beschäftigen. Daneben soll es um den Klimaschutz und die Verkehrswende gehen. Der Städtetag fordert von der Bundesregierung zusätzliche Investitionen in Milliardenhöhe.