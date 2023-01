Burkina Fasos starker Mann, Übergangspräsident Traoré, will den Abzug der französischen Soldaten aus seinem Land. (AFP / -)

Wie staatliche Medien melden, wurde ein Militärabkommen mit Frankreich von 2018 ausgesetzt, das die Präsenz der Truppen erlaubt. Derzeit befinden sich etwa 400 französische Soldaten in Burkina Faso. Seit einem Militärputsch Ende September regiert Übergangspräsident Traoré den Staat in der Sahelzone. In Burkina Faso sind wie im Nachbarland Mali islamistische Rebellen aktiv. Aus Mali waren die französischen Truppen bereits im vergangenen Sommer abgezogen.

In Berichten von Nachrichtenagenturen heißt es, Burkina Faso und Mali suchten eine engere Anbindung an Russland.

