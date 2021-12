Coronavirus - Proteste in Thüringen gegen Corona-Maßnahmen (dpa-news / Martin Schutt)

Viele Kollegen und auch er selbst bekämen E-Mails mit Morddrohungen. Diese Szene müsse man im Blick haben, weil sie sich längst von den Grundwerten verabschiedet habe. Mit Corona habe das nur mittelbar etwas zu tun, führte Woidke aus. Der SPD-Politiker sieht aber auch die Politik in der Pflicht, die beschlossenen Corona-Maßnahmen den Menschen besser zu vermitteln. Ein derartiges Vorgehen würde bei der Akzeptanz und Umsetzung helfen, Woidke räumte aber ein, dass bei einigen Menschen Erklärungen nicht helfen.

Derzeit gibt es fast immer wieder unangemeldete Demonstrationen gegen die verschärften Infektionsschutzmaßnahmen, obwohl die Corona-Notverordnungen nur Ansammlungen von wenigen Personen erlauben.

"Gewalt ist nicht das Mittel der Wahl - schon gar nicht gegen Ordnungswidrigkeiten"

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer forderte am Abend im ZDF schärfe Kontrollen. Es brauche da viel mehr Konsequenz, sagte der CDU-Politiker. Deswegen sei die Polizei jetzt massiv mit dem Thema befasst. Auch der Koalitionspartner SPD hatte zuletzt Druck gemacht: Der Innenpolitiker Pallas forderte ein härteres Durchgreifen der Polizei. Zurückhaltung, wie sie Landesinnenminister Wöller (CDU) geäußert habe, sei bei illegalen und teils gewalttätigen Ansammlungen fehl am Platz und gefährlich, betonte er. Wöller selbst bekräftigte indes seine Haltung. Gewalt sei nicht das Mittel der Wahl - schon gar nicht gegen Ordnungswidrigkeiten, sagte er dem Portal " TAG24 ". Er erwarte, dass die Polizei diese schwierige Aufgabe je nach Situation und Lage vor Ort bewältige. Es dürfe allerdings nicht der Eindruck entstehen, als schaue die Polizei tatenlos zu.

Der bayerische Innenminister Herrmann betonte am Rande der heute endenden Innenministerkonferenz, es gebe eine kleine Minderheit, die meine, man könne die Regeln missachten. Da müsse die Polizei einschreiten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die höchste Gefahr gehe von Corona aus, da müsse die Polizei eine Priorität setzen. Der CSU-Politiker hält den Kampf gegen Corona-Verstöße nach eigenen Worten derzeit für wichtiger als den Einsatz gegen Raser und Falschparker. Man müsse dafür sorgen, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz nun auch tatsächlich befolgt werden.

"Grabkerzen lieber den Corona-Toten widmen, statt sie durch die Straßen zu tragen"

Angesichts der hohen Corona-Sterblichkeitsrate in Thüringen kritisiert auch Ministerpräsident Ramelow die unangemeldeten Corona-Proteste scharf. Er halte es für ausgesprochen schwierig, wenn Nacht für Nacht Menschen mit Grabkerzen durch die Innenstädte liefen und darüber philosophierten, dass sie in einer Diktatur seien, obwohl sie sich frei bewegen könnten, sagte der Linke-Politiker in Erfurt. Bundesweit verzeichne Thüringen gerade die höchste Corona-Sterblichkeitsrate. Die Dimension des Sterbens sei einfach nicht erträglich. Die Demonstrierenden sollten deshalb darüber nachdenken, ob es nicht angemessener wäre, die zum Protest getragenen Grabkerzen denen zu widmen, die an oder mit dem Coronavirus sterben, führte Ramelow aus. In Mecklenburg-Vorpommern kritisierte Innenminister Pegel (SPD), es dürfe nicht sein, dass Menschen, die den Rechtsstaat als Ganzes ablehnten, die Corona-Proteste vereinnahmten.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.