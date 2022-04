Ostermarsch in Erfurt (Bodo Schackow/dpa)

Am Abend gingen in Erfurt 70 Menschen auf die Straße. Sie forderten ein Ende des Krieges in der Ukraine und gedachten der Opfer. Außerdem riefen sie zu Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen auf.

Bis Ostermontag sind zahlreiche Aktionen an verschiedenen Orten geplant. Die Organisatoren wenden sich gegen Kriege in aller Welt und gegen die geplante Aufrüstung der Bundeswehr.

