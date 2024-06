Ministerpräsidentenkonferenz Ost

Forderung nach mehr Maßnahmen gegen irreguläre Migration

Die ostdeutschen Bundesländer erheben Forderungen an Bundeskanzler Scholz zur Eindämmung irregulärer Migration. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff von der CDU sagte nach einem Treffen der Ost-Ministerpräsidenten mit Scholz in Wittenberg, es gebe - so wörtlich - "dringenden Handlungsbedarf".