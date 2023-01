Reaktionen nach Marder-Zusage

Unter anderem die CSU fordert, jetzt auch Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. (picture alliance / dpa / Philipp Schulze)

So hat die CSU im Bundestag die Ampel-Koalition aufgefordert, der Ukraine auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 und 2 zu liefern. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt bezeichnete das als "zweiten Schritt". Zugleich warf er Kanzler Scholz erneut vor, zu zögerlich zu sein. Es sei immer wieder das gleiche Muster, sagte Dobrindt. Es werde zu lange abgewartet - bis zu einem Zeitpunkt, wo man politisch nicht mehr anders könne.

Politiker von CSU, FDP und Grünen fordern weitere Waffenlieferungen

Von Politikern der Ampel-Koalition kommen ähnliche Aussagen. So forderte auch die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann, "in einer zweiten Tranche" den schweren Kampfpanzer Leopard 2 zu liefern. Im Sender Phoenix sagte sie, die Bundesregierung müsse sich darauf vorbereiten, den Kampfpanzer vorzuhalten.

Da Deutschland nicht so viele Leopard 2 zur Verfügung habe, könne er gemeinsam mit europäischen Partnerländern an die Ukraine geliefert werden. Dazu hätten sich zehn Länder bereit erklärt. Diese Lieferungen müssten aber von Deutschland genehmigt werden. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Hofreiter, sagte, die Ukraine müsse mit allem unterstützt werden, "was sie auf dem Gefechtsfeld" brauche.

AfD: Deutschland droht zur Kriegspartei zu werden

Scharfe Kritik kommt dagegen von der AfD und der Linken. Die Linken-Politikerin Wagenknecht sagte der " Welt am Sonntag ", mit der Entscheidung, Schützenpanzer zu liefern, trage Deutschland zur Eskalation des Konflikts bei. Die Bundesregierung handle außerdem gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung, da laut Umfragen zwei Drittel keine Ausweitung der Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen würden.

Nach Ansicht der AfD droht Deutschland durch die Marder-Lieferungen endgültig zur Kriegspartei in dem Konflikt zu werden. Der Fraktionsvorsitzende Chrupalla forderte die Bundesregierung auf, "jede nur denkbare diplomatische Initiative" zu ergreifen, um einen Frieden am Verhandlungstisch zu erreichen.

Russland sieht Schritt zu weiterer Eskalation

Auch von russischer Seite gab es eine Reaktion. Die russische Botschaft in Berlin verurteilte die Entscheidung als "Schritt hin zur Konflikteskalation". Mit der Bereitstellung der Schützenpanzer werde erneut eine "moralische Grenze" überschritten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bedankte sich dagegen persönlich bei Bundeskanzler Scholz. In einer Mitteilung seines Büros in Kiew heißt es, beide hätten miteinander telefoniert und auch über eine weitere Zusammenarbeit zur „Stärkung der ukrainischen Armee“ gesprochen.

