"Leopard"-Panzerlieferungen

Ein Kampfpanzer vom Typ "Leopard 2" nimmt an der Ausbildungs- und Lehrübung des Heeres teil (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Es gehe um Abstimmung mit den Partnern, und darum, nicht Kriegspartei zu werden. Derweil wurden Details zur Anfrage aus Warschau an die Bundesregierung bekannt. Demnach bezieht sie sich auf 14 Modelle des Typs 2A4. Dabei handelt es sich um eine ältere Version des Kampfpanzers, die von 1985 bis '92 produziert wurde. Der 2A4 wurde in großen Stückzahlen gefertigt und in der Zeit der Abrüstung nach dem Kalten Krieg von Deutschland an Verbündete abgegeben. Die Bundeswehr verfügt nicht mehr über diese Version.

Polen hatte mehrfach erklärt, Kiew mit den Kampfpanzern unterstützen zu wollen. Da der Leopard aus deutscher Produktion stammt, ist eine Zustimmung der Bundesregierung erforderlich. Allerdings hatte Polen zuletzt signalisiert, die Panzer gegebenenfalls auch ohne deutsche Exportgenehmigung zu liefern.

Schnelle Entscheidung erwartet

Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte eine rasche Entscheidung über die Lieferung an. Er rechne damit, dass diese bald falle, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann erwartet eine Zustimmung zu der Lieferung. Sie sagte, der Antrag liege jetzt ja vor. Es müsste zwar alles im europäischen und internationalen Kontakt besprochen werden. "Aber wir werden hier nicht im Wege stehen." Die Nachrichtenagentur "Bloomberg News" will bereits erfahren haben, dass Deutschland noch in dieser Woche die Panzerlieferung genehmigen wird. In amerikanischen Medienberichten heißt es zudem, die US-Regierung werde der Ukraine jetzt doch Kampfpanzer des Typs Abrams zur Verfügung stellen. Eine entsprechende Ankündigung könnte ebenfalls noch diese Woche erfolgen. Das US-Verteidigungsministerium war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Union: "Wir tragen Lieferung mit"

CDU und CSU drängen die Bundesregierung, rasch zu entscheiden. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte: "Wir wären als CDU/CSU bereit, eine Entscheidung für Panzerlieferungen mitzutragen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, pocht sogar auf eine sehr schnelle Entscheidung für eine Leopard-Lieferung, weil die ukrainischen Truppen hohe Verluste hätten und russische Angriffe kaum noch abwehren könnten.

Warnung der AfD

Die AfD warnte die Bundesregierung dagegen vor einer Weitergabe von Kampfpanzern durch Polen an die Ukraine. Co-Parteichef Chrupalla erklärte, die Bundesregierung dürfe Deutschland nicht noch weiter in den Ukraine-Krieg hineinziehen.

Auch die Linkenpolitikerin Wagenknecht sagte im Deutschlandfunk, das existenzielle Interesse Deutschlands sei, nicht in diesen Krieg hineingezogen zu werden, sagte sie im Deutschlandfunk . Zum Glück nehme die Bundesregierung das ernst. Allerdings glaube sie, dass Deutschland da noch sehr viel vorsichtiger sein sollte als derzeit.

Die russische Führung warnte bereits vor einer Zusage Deutschlands. Kreml-Sprecher Sprecher Peskow sagte in Moskau, dies würde unausweichliche Spuren in den Beziehungen zueinander hinterlassen. - Details nannte er nicht.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.