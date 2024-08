Kriminalität

Forderung nach Waffenverbot in Zügen

In der Debatte um ein schärferes Waffenrecht fordert der Chef der Eisenbahngewerkschaft EVG, Burkert, ein Waffenverbot in Zügen und Bahnhöfen. Die Zahl der Übergriffe in den Zügen steige weiter an, sagte Burkert der Deutschen Presse-Agentur.