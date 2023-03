Das deutsche Bildungssystem braucht Reformen, meint Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Bund, Länder und Kommunen müssten endlich an einem Strang ziehen, um die strukturellen Probleme anzugehen, sagte die FDP-Politikerin der "Bild am Sonntag". Besonders bei der Digitalisierung an Schulen brauche es mehr Tempo. Außerdem müssten vielerorts marode Gebäude saniert werden. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses, Gehring, verwies auf Probleme wie den Lehrermangel, Lernrückstände und Leistungsverschlechterungen bei Schülern. Alle Ebenen und Akteure seien aufgefordert, für mehr Chancengerechtigkeit, Qualität und Leistungsfähigkeit zu sorgen, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Mit dem Thema befasst sich am kommenden Dienstag ein sogenannter Bildungsgipfel. Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen und Wissenschaft beraten über bestehende Probleme.

