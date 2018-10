Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff hat die Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Politik zur Kontrolle von Rüstungsexporten als eine der großen Aufgaben der kommenden Jahre bezeichnet.

Lambsdorff sagte im Deutschlandfunk, die Gespräche darüber müssten dringend beginnen, würden aber wegen der Uneinigkeit in der EU sicher schwierig werden. Die Bundesregierung will Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien als Konsequenz aus der Tötung des Journalisten Khashoggi vorerst nicht mehr genehmigen. Frankreichs Präsident Macron und das sozialdemokratisch geführte Spanien lehnen einen Stopp von Waffenexporten dagegen ab.



Macron hatte Forderungen nach einem Waffenembargo als "reine Demagogie" abgetan. Die SPD-Politikerin Schwan bezeichnete diese Haltung im Deutschlandfunk als nicht vertretbar. Wenn man in der internationalen Politik das Spannungsfeld zwischen Moral und Realpolitik aufhebe, sei man als Demokratie verloren.



Das Europaparlament hatte die EU-Staaten als Reaktion auf die Tötung Khashoggis aufgefordert, keine Waffen mehr an Saudi-Arabien zu liefern. Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft äußerte sich ebenso.