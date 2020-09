Zum Weltkindertag haben Unicef Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk dazu aufgerufen, die Rechte der mehr als 13 Millionen Mädchen und Jungen in Deutschland zu stärken.

Eine Gruppe von Kindern präsentierte vor dem Bundestag mit einem großen Kreidebild und zahlreichen Plakaten ihre Visionen einer kindergerechten Welt. Sie forderten unter anderem besseren Klimaschutz und die Aufnahme von mehr Flüchtlingskindern. Bundesfamilienministerin Giffey erklärte, mehr als 30 Jahre nach Verabschiedung der UNO-Kinderrechtskonvention gebe es in Deutschland immer noch Situationen, in denen die Interessen der Kinder hinter denen der Erwachsenen zurückstehen müssten. Deshalb sei die Zeit reif, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.



Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, die Rechte von Kindern ins Grundgesetz aufzunehmen. Ein entsprechender Gesetzentwurf von Justizministerin Lambrecht liegt vor. Demnach soll im Grundgesetz ein Passus aufgenommen werden, wonach das Wohl des Kindes "bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen" ist. Politiker von CDU und CSU befürchten zu starke Eingriffe des Staates in die Familien. Das Vorhaben liegt daher momentan auf Eis.

Entwicklungsminister Müller warnt vor "verlorenen Generationen"

Bundesentwicklungsminister Müller appellierte an die internationale Gemeinschaft, Kindern inmitten von Gewalt, Flucht und Corona-Krise eine Zukunft zu ermöglichen. Wer eine verlorene Generation verhindern wolle, müsse den Kindern jetzt eine Zukunft geben, sagte der CSU-Politiker und verwies besonders auf die Krisenregion um Syrien und auf die Flüchtlingslager. Allein fast sechs Millionen Mädchen und Jungen seien nach Beginn des Syrien-Konflikts in dem Kriegsland oder auf der Flucht geboren worden. Im zehnten Jahr des Krieges kennen diese Kinder nichts Anderes als Angst und Not. Deutschland allein könne das Problem nicht lösen, fügte Müller hinzu. Vor allem die EU müsse hier viel mehr leisten.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.