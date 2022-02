Ein russischer Panzer bei einer Übung in der Nähe der Grenze zur Ukraine (picture alliance/dpa/TASS | Erik Romanenko)

Die Bundesregierung halte es seit vielen Jahren so, dass nicht in Krisengebiete geliefert werde, sagte der SPD-Politiker im ARD-Fernsehen. Dieser Kurs werde von der Mehrheit der Deutschen unterstützt. Scholz stellte zugleich eine Aufstockung der deutschen Beteiligung an Nato-Operationen im Baltikum in Aussicht.

Er ist zu seiner ersten Reise als Bundeskanzler in die USA aufgebrochen; morgen trifft er in Washington US-Präsident Biden. Aus den USA kam zuletzt Kritik. Der Bundesregierung wird zu wenig Engagement im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland vorgeworfen. Scholz sagte dazu, Deutschland habe seit 2014 die größte wirtschaftliche und finanzielle Hilfe für die Ukraine geleistet.

Der ranghöchste Republikaner im Auswärtigen Ausschuss des US-Senats, Risch, sagte dem Nachrichtenportal T-Online, das Handeln der deutschen Regierung in Bezug auf die Ukraine sei im besten Fall enttäuschend. Er verlangte von Scholz eine klare Festlegung, die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen.

