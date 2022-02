Das CDU-Logo auf dem Konrad-Adenauer-Haus. (Kay Nietfeld/dpa)

Unions-Fraktionsvize Wadepuhl bezeichnete die ablehnende Haltung der Bundesregierung als schwer nachvollziehbar. Wenn Deutschland als erstes Lazarette zusage und dann Schutzhelme anbiete, könne das aus ukrainischer Sicht als zynisch empfunden werden. Auch der CDU-Politiker und außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Gahler, forderte, das deutsche Nein zu Waffenlieferungen zu überdenken. Er würde sich deutsche Panzerabwehraketen für die Ukraine wünschen, sagte er dem Sender RBB.

Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsauschusses, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, warf in diesem Zusammenhang dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Melnyk, vor, bei seiner Kritik an der Bundesregierung maßlos zu sein. Melnyk verwechsele Freund und Feind. Der Botschafter hatte der Regierung in einer Twitter-Nachricht vorgeworfen, sie sei bereit, das Morden von Hunderttausenden in Kauf zu nehmen. Zuvor hatte er Deutschland bereits Zögerlichkeit und Blauäugigkeit im Konflikt mit Russland attestiert und gewarnt, die Ukrainer würden einen Verrat Deutschlands nie vergessen.

