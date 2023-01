Brasiliens Ex-Präsident

Forderungen nach Ausweisung von Bolsonaro aus den USA

Wegen der Erstürmung des Regierungsviertels in Brasilien gibt es in den USA Forderungen nach einer Ausweisung von Ex-Präsident Bolsonaro. Der demokratische Kongressabgeordnete Castro sagte dem Sender CNN, die Vereinigten Staaten sollten kein Zufluchtsort für diesen autoritären Politiker sein. Er habe den inländischen Terrorismus in Brasilien inspiriert.

10.01.2023