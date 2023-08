Lehrermangel

Forderungen nach Bildungsgipfel von Bund und Ländern

Mit Blick auf den Lehrermangel werden Forderungen nach einem Bildungsgipfel laut. An diesem Treffen sollten die Bildungsminister von Bund und Ländern teilnehmen, sagte der Oberstudienrat am Windeck-Gymnasium in Bühl, Bob Blume, im Deutschlandfunk. Der Lehrer ist Blogger und Autor im Bildungsbereich und hat mehrere Bücher zur Unterrichtsentwicklung und Digitalisierung geschrieben.

07.08.2023