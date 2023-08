Die Bundesregierung will Bürger, Wirtschaft und Verwaltung von Bürokratie entlasten. (Stephanie Pilick / dpa)

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sagte der dpa, in den Kommunen, im Land und im Bund befinde man sich an einem Scheideweg. Künftig werde es nicht mal mehr das Personal geben, um erlassene Bestimmungen umzusetzen. Mehrere Gewerkschaften warnten vor massiven Problemen wegen des drohenden Personalmangels im öffentlichen Dienst. Die Pensionierungswelle sei jetzt schon spürbar, sagte der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Köbler, der "Bild am Sonntag". Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Gewerkschaft Strafvollzug, Müller. Beide forderten zudem, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Zuvor hatte der Beamtenbund dbb darauf gedrängt, bei Digitalisierung und Bürokratieabbau endlich voranzukommen.

Die FDP erklärte, nach der parlamentarischen Sommerpause sollten die Pläne von Bundesjustizminister Buschmann zügig auf den Weg gebracht werden. Geplant ist unter anderem, Firmen bei der Aufbewahrung von Buchungsbelegen zu entlasten. Gemeinsam mit Finanzminister Lindner warb Buschmann dafür, die Fristen von zehn auf sieben Jahre zu verkürzen. Berge von Papier könnten so aus den Lagern verschwinden.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.