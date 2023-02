Kinderhilfswerk Unicef

Der "Red-Hand-Day" macht jährlich am 12. Februar auf das Schicksal von sogenannten Kindersoldaten aufmerksam. (dpa-news/Wolfgang Kumm)

Internationalen Schätzungen zufolge sind derzeit eine Viertelmillion Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren als Soldaten eingesetzt - insbesondere in Afrika, Asien und Lateinamerika. Vor allem Mädchen drohe sexuelle Gewalt.

Die UNO-Kinderrechtskonvention verbietet den Einsatz von Kindersoldaten seit 2002 in einem Zusatzprotokoll, das bisher 172 Staaten ratifiziert haben, darunter auch Russland und die Ukraine. Jährlich am 12. Februar erinnert der Aktionstag an das Inkrafttreten des Zusatzprotokolls.

Das Kinderhilfswerk Terre des Hommes erklärte, dass Kinder weltweit bereits ab zehn Jahren auch als Boten, Lastenträger oder Spione eingesetzt und missbraucht würden. Kinderrechtsorganisationen verwenden daher statt des Begriffs "Kindersoldaten" oft die weiter reichende Bezeichnung "Kinder, die von Armeen oder bewaffneten Gruppen rekrutiert und eingesetzt werden".