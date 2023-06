Bauernverband

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (dpa / picture alliance / Bernd Weißbrod)

Dies sei zwar ein positiver erster Schritt, sagte Bauernpräsident Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. Die Kennzeichnung sei aber noch sehr lückenhaft. Auch eine Herkunftskennzeichnung fehle. Rukwied wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Zahl der in Deutschland gehaltenen Schweine auf den tiefsten Stand seit 1990 gefallen sei. Im selben Zeitraum habe Spanien um mehr als sieben Millionen Tiere aufgestockt. Das bedeute eine Verlagerung in Regionen, die nicht gemäß der deutschen Standards Tiere hielten, erklärte Rukwied.

Der Bundestag hatte Mitte Juni ein Gesetz beschlossen, das ab 2024 eine Pflichtkennzeichnung für inländische Erzeugnisse vorsieht. Geplant ist ein System mit fünf Haltungskategorien während der Mast, vom gesetzlichen Mindeststandard bis zu Bio.

