Eine der Forderungen betrifft 3G im Bahnverkehr. (imago images / localpic)

Das mögliche Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP berate bereits darüber. Der Grünenvorsitzende Habeck räumte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein, dass regionale Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte nötig werden könnten. Er forderte zudem, über 3G im Bahnverkehr nachzudenken. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer plädierte dafür, Kontakte zu reduzieren und möglichst viele größere Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte abzusagen. Er regte weiter an, 2G im gesamten Bundesgebiet einzuführen. Diese vierte Welle werde mehr Opfer verlangen als alles, was man bisher gekannt habe, so Kretschmer.

Diese Befürchtung teilt auch die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Johna. Sie habe sich noch nie in der Pandemie so große Sorgen gemacht wie jetzt, sagte sie ebenfalls der Funke Mediengruppe. Um die Intensivstationen in besonders betroffenen Regionen zu entlasten, werde es in den kommenden Wochen zu überregionalen oder sogar deutschlandweiten Verlegungen von Patienten kommen.

14.11.2021