Europaparlament

Unter Korrupitionsverdacht: Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, wurde verhaftet. (picture alliance / IPA / EUC / ROPI)

Es gelte zu klären, an welchen Themen Kaili mitgearbeitet und welche Fraktionsentscheidungen sie beeinflusst habe, so Krichbaum gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zuvor hatte bereits die Fraktion der Grünen im EU-Parlament eine umfassende Untersuchung der Korruptionsvorwürfe verlangt. "Wir werden nicht akzeptieren, dass es so weitergeht", erklärte die Fraktion. Parlamentspräsidentin Metsola hatte den belgischen Justizbehörden und der Polizei die umfassende Zusammenarbeit bei den Ermittlungen zugesichert.

Kaili bereits abgesetzt

Kaili war gestern als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments abgesetzt worden. Parlamentspräsidentin Metsola habe ihr mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben als ihre Stellvertreterin entzogen, teilte eine Sprecherin am Abend mit.

Die Griechin Kaili und vier weitere Verdächtige aus Italien waren am Freitag in Brüssel im Zuge von Ermittlungen zu einer Korruptionsaffäre im EU-Parlament festgenommen worden. Es geht um den Verdacht, dass Katar versucht haben könnte, mit Geld und Geschenken Entscheidungen zu beeinflussen. Neben Kaili hatte die belgische Polizei unter anderem auch ihren Lebensgefährten festgenommen, der für die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament tätig ist.

Säcke voller Geldscheine gefunden

Die belgische Zeitung "L'Echo" meldet, Ermittler hätten in Kailis Wohnung Taschen mit Geldscheinen sichergestellt. Laut der belgischen Staatsanwaltschaft wurden bei den Razzien rund 600.000 Euro beschlagnahmt. Die Griechin war daraufhin bereits aus ihrer Partei, der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok), ausgeschlossen worden. Sie wird nun von den Ermittlern verhört. Mehrere EU-Abgeordnete hatten ihren Rücktritt gefordert.

Heute entscheidet sich, ob die griechische Politikerin und vier weitere Verdächtige im Gefängnis bleiben. Dann werde über mögliche Haftbefehle befunden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Kaili hatte noch am 21. November eine Rede im Europaparlament zur derzeit laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gehalten. Darin bezeichnete die 44-jährige Politikerin das Sport-Ereignis als Beweis dafür, dass Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken könne, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert hätten. Katar sei etwa bei Arbeitsrechten ein Vorreiter.

Fraktionen wollen Visa-Verhandlungen mit Katar aussetzen

Als Konsequenz der Korruptions-Affäre wollen mehrere Fraktionen wollen die Verhandlungen über Visa-Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger von Katar aussetzen. "Wir von den Grünen sind dagegen, dass Katar in der aktuellen Situation eine Visa-Erleichterung bekommt", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Marquardt nach der Festnahme der Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Kaili.

Der SPD-Europaabgeordnete Lange sprach im Deutschlandfunk (Audiolink) von einem fundamentalen Schlag gegen das Europaparlament. Das Parlament sei nun angehalten, volle Transparenz herzustellen. Alle Entscheidungen der EU in Bezug auf den Golfstaat Katar gehörten auf den Prüfstand, verlangte der SPD-Politiker. Auch die Linken sprachen sich für einen Stopp der Verhandlungen über ein Visa-Abkommen mit Katar aus.

Bei dem Fall gehts es um den Verdacht, dass der Golfstaat Katar mit beträchtlichen Geldsummen und Geschenken versuchte, die Entscheidungen des Europa-Parlaments zu beeinflussen. Die belgische Polizei hatte am Freitag Kaili, ihren ebenfalls im EU-Parlament tätigen Lebensgefährten sowie drei weitere Menschen wegen des Verdachts der bandenmäßigen Korruption und Geldwäsche festgenommen. Die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament suspendierte die Mitgliedschaft der 44-Jährigen. Zudem verlor die Griechin alle Befugnisse, die sie in ihrer Funktion als EU-Parlamentsvizepräsidentin hatte.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.