Missbrauchsgutachten bringt die Katholische Kirche in Bedrängnis. (imago images/Christian Offenberg)

Das Gutachten für die Erzdiözese München und Freising mache erneut auf erschütternde Weise das Ausmaß des Missbrauchs und der Pflichtverletzung kirchlicher Würdenträger deutlich, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Die Taten und der anschließende Umgang damit machten fassungslos. Umso dringender seien die vollständige Aufklärung. Ergänzend verwies das Bundesjustizministerium darauf, dass das Thema keine rein innere Angelegenheit der Kirche sei. Wo immer sich Anhaltspunkte für Straftaten ergäben, die noch verfolgt werden könnten, müssten diese auch verfolgt werden. Er verwies darauf, dass dies bezüglich der Münchener Fälle geschehe.

Bayerns Ministerpräsident Söder hob die Bedeutung einer konsequenten Aufarbeitung und "null Toleranz" gegenüber Tätern hervor. "Das ist natürlich ein langer und schwieriger Blick in den Abgrund, insbesondere, weil es um viele menschliche Schicksale geht", sagte Söder über das Gutachten. Die Kirche müsse nun für eine schnelle und klare Aufarbeitung sorgen. Strukturen müssten so geändert werden, dass Derartiges in Zukunft verhindert werde.

In dem gestern vorgestellten Gutachten der Kanzlei "Westphal Spilker Wastl" wird neben dem amtierenden Münchner Kardinal Marx vor allem dem eremitierten Papst Benedikt XVI. vorgeworfen, nicht ausreichend gegen Missbrauchs-Täter vorgegangen zu sein. Zudem soll das ehemalige Kirchenoberhaupt die Unwahrheit gesagt haben. Insgesamt listet das Gutachten 235 mutmaßliche Täter und fast 500 Missbrauchsopfer auf.

ZdK verlangt mehr politische Einflussnahme

Auch das Zentralkomitee der Katholiken sprach sich für eine unabhängige Aufarbeitung aus. ZdK-Präsidentin Stetter-Karp sagte im RBB-Inforadio, sie glaube nicht, dass die Kirche dies alleine schaffe. Es wäre vielleicht besser, wenn es mehr politische Einflussnahme gebe - beispielsweise über einen Ausschuss im Parlament oder über eine Wahrheitskommission. Stetter-Karp fügte hinzu, es sei offensichtlich, dass das System von Vertuschung, Vergessen und schneller Vergebung gegenüber den Tätern nicht ausreichend aufgebrochen worden sei. Auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. müsse zu seinem Fehlverhalten als früherer Münchner Erzbischof stehen.

Essener Generalvikar: Papst Benedikt muss "möglichst bald eine Klarstellung liefern"

Der Generalvikar des Bistums Essen, Pfeffer, forderte umfassende Aufklärung vom emeritierten Papst Benedikt. Benedikt müsse sich äußern und für eine Klarstellung sorgen, sagte Pfeffer im Deutschlandfunk . Die bisherigen Ausflüchte des Papstes seien teilweise "ziemlich bizarr". Das Gutachten sowie die Einlassungen der Beschuldigten hätten die Glaubwürdigkeit der Katholischen Kirche bis hin zum Papstamt schwer beschädigt. Die Institution als Ganzes stehe zur Disposition, erklärte der Generalvikar. Zudem forderte Pfeffer den Vatikan auf, die prekäre Lage der Katholischen Kirche in Deutschland nicht zu unterschätzen und dem Geschehenen nachzugehen. Es brauche nun dringend einen Neuanfang - auch personell. "Wir dürfen die Kirche nicht denen überlassen, die immer noch die Taten verleugnen, die nicht mehr zu leugnen sind", erklärte Pfeffer.

Kardinal Müller nahm Benedikt dagegen in Schutz. Für ihn sei klar, dass dieser als Erzbischof Ratzinger nicht wissentlich etwas falsch gemacht habe, sagte der frühere Bischof von Regensburg der italienischen Zeitung "Corriere della Sera". Es werde mehr über Ratzinger gesprochen als über Priester, die Verbrechen begangen hätten. Dies sei nicht überraschend. In Deutschland, aber nicht nur dort, sei man daran interessiert, Joseph Ratzinger zu schaden.

Immer mehr Kirchenaustritte

Nach Bekanntwerden des neuen Gutachtens zu sexueller Gewalt im katholischen Erzbistum München und Freising haben offenbar viele Menschen den Wunsch, aus der Kirche auszutreten. Die Stadt München registriere am Servicetelefon und per Mail ein ungewöhnlich großes Interesse am Thema Kirchenaustritt, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.