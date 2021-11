Tobias Hans (dpa/picture alliance/Jens Krick)

Der CDU-Politiker sagte dem Fernsehsender Bild Live, im Moment dürfte ein Bundesland, wenn es in eine Notlage komme, nicht einmal in den Lockdown gehen. Hans forderte die Parteien der Ampel-Koalition auf, dafür zu sorgen, dass entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden. - Nach dem Willen von SPD, Grünen und FDP war die epidemische Lage von nationaler Tragweite vergangene Woche ausgelaufen. - Kanzleramtschef Braun pocht ebenfalls auf eine Notbremse und fordert, die epidemische Lage wieder auszurufen. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, sämtliche Großveranstaltungen mit Tausenden Teilnehmern, etwa Fußball-Bundesligaspiele, müssten wieder ohne Zuschauer stattfinden.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen sagte im ARD-Fernsehen, man komme um gezielte Schließungen nicht herum. Die bereits auf den Weg gebrachten Regeln müssten zudem konsequenter durchgesetzt werden. Man sehe etwa in Bayern, dass sich eine Trendwende abzeichne. In Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen, sei das nicht erkennbar, so Dahmen.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.