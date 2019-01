Über die Hälfte der Deutschen leben auf dem Land, also außerhalb oder abseits von Ballungsräumen. Politiker und Journalisten verbringen dagegen viel Zeit in Metropolen, vor allem in Berlin. Zudem bewegen sie sich in immer ähnlichen Kreisen. Das scheint viele Themen zu prägen, die öffentlich behandelt werden. Wird in den Medien zu viel über Bundespolitik und zu wenig über Lokales berichtet? Beschäftigen sich Journalisten und Politiker zu viel mit der Flüchtlingsdebatte und zu wenig mit der Altersvorsorge?



Was kann getan werden, um die Themen zu finden, die die Menschen wirklich bewegen? Und wo passiert es bereits?



Es diskutieren:

Hartmut Augustin , Chefredakteur der "Mitteldeutschen Zeitung"

, Chefredakteur der "Mitteldeutschen Zeitung" Patrick Dahlemann , Staatssekretär für Vorpommern bei der Landesregierung Schwerin

, Staatssekretär für Vorpommern bei der Landesregierung Schwerin Bettina Freitag , Programmbereichsleiterin Hörfunk und stellvertretende Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein



, Programmbereichsleiterin Hörfunk und stellvertretende Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein Eva Keldenich, Geschäftsführerin der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Eine Aufzeichnung vom 8. November 2018.