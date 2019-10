Der Finne Valtteri Bottas hat das Formel-1-Rennen von Japan gewonnen.

Der Mercedes-Pilot setzte sich in Suzuka vor Sebastian Vettel im Ferrari durch. Dritter wurde der Engländer Lewis Hamilton, ebenfalls im Mercedes. Zum sechsten Mal in Folge gewann Mercedes damit den Team-Titel. Wegen des Wirbelsturms und des starken Regens in Japan musste die für gestern geplante Qualifikation um einen Tag verschoben werden. Die Rennfahrer kämpften deshalb heute zunächst um die besten Startplätze, anschließend fuhren sie das Rennen.