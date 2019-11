Die Formel 1 hat die nächste Revolution angekündigt. Bis 2025 soll es an den Strecken kein Plastik mehr geben und bis 2030 soll die Formel 1 komplett klimaneutral sein. Ist das überhaupt möglich? Die Formel 1 gilt mit ihrem weltweiten Rennkalender von über 20 Rennen als großer Klimasünder. Im nächsten Jahr sollen erstmals sogar 22 Rennen steigen. So geht es aus dem offiziellen Rennkalender für 2020 vor.

Widerspruch an sich

"Am Ende ist es ein riesiger Wanderzirkus, der Automobil und Kreisfahren unterstützt", sagte Henning Wilts im Dlf. Der Klimaexperte vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie zweifelt an dem Sinn des Vorhabens, denn die Formel 1 sei in ihrem Kern schon widersprüchlich zu ihrem Ziel, 2030 klimaneutral zu sein. Möchte die Formel 1 ein Promoter für Nachhaltigkeit sein oder wirklich etwas verändern, das sei laut Wilts die entscheidende Frage.

Glaubwürdigkeit fehlt

Ein weiteres Problem des Vorhabens sei, dass es nicht glaubwürdig rüberkäme. Die Formel 1 sei in ihrem Markenkern kein Produkt, das nachhaltige Mobilität unterstützt. Zudem sei die derzeitge Aufstockung des weltweiten Rennkalenders ein falsches Zeichen, sich für den Klimaschutz einzusetzen.

Wenn müsse die Formel 1 die verschiedenen Austragungsorte reduzieren. Zusätzlich sei sich Wilts nicht sicher, ob das in dem Sinne der Fans geschehe. Er zweifelt, ob sich wirklich mehr Fans die Formel 1 ansehen, wenn sie klimaneutral wäre.

Kompensationprojekte eher für Formel 1 geeignet

Wilts schlägt im Deutschlandfunk vor, dass die Königsklasse eher zweigleisig fahren sollte. Einerseits solle die Motorsport-Serie ihre eigenen Emissionen reduzieren, indem beispielsweise die Autos durch Biosprit effizienter werden.



Andererseits könne die Formel 1 durch Kompensationprojekte, wie zum Beispiel der Aufforstung des Regenwaldes, für eine bessere Umwelt sorgen und damit für ihr umweltfreundliches Handeln werben.