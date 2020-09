Der französische Formel-1-Pilot Pierre Gasly hat seinen ersten Grand Prix gewonnen.

Beim Rennen in Monza in Italien siegt er im Alpha-Tauri vor dem Spanier Carlos Sainz im McLaren und Lance Stroll aus Kanada im Racing Point.



Titelverteidiger Lewis Hamilton aus Großbritannien wurde nach einer Zeitstrafe nur Siebter. Der Mercedes-Pilot führt die Gesamtwertung aber weiter deutlich an. Die beiden Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und Charles Leclerc schieden beim Heimrennen des italienischen Rennstalls aus.