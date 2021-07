In der Formel 1 ist der Große Preis von Australien wegen der Corona-Pandemie endgültig abgesagt worden.

Die Veranstalter teilten in Melbourne mit, das Rennen könne aufgrund der strengen Quarantäne-Bedingungen und den daraus resultierenden logistischen Herausforderungen nicht stattfinden. Die Formel 1 habe eine Reihe von Optionen für den Grand Prix. Dieser sollte am 21. November auf dem Albert Park Circuit in Melbourne ausgetragen werden.



Bereits im vergangenen Jahr war der Große Preis von Australien pandemiebedingt ausgefallen.

