Raketen-Attacke nahe Rennstrecke in Saudi-Arabien (Hassan Ammar/AP/dpa)

Diese hatten nach eigenen Angaben erneut eine Anlage des Ölkonzerns Aramco angegriffen. Der Sport-Informations-Dienst berichtet, während des ersten freien Trainings sei plötzlich eine große Rauchwolke zu sehen gewesen. Es habe zudem nach verbranntem Öl gerochen.

Die Formel 1 will trotz des Vorfalls an der Austragung des Rennens in Saudi-Arabien festhalten. Die Behörden des Landes hätten versichert, dass der Grand Prix wie geplant stattfinden könne, hieß es am Freitagabend. Wie unter anderem die britischen Sender BBC und Sky UK berichteten, wurde nach hitzigen Diskussionen in der vergangenen Nacht auch von den Piloten die Entscheidung gefasst, das Rennwochenende fortzusetzen. Mit Blick auf einen Angriff in der Vorwoche hatten die Veranstalter mitgeteilt, der Vorfall habe keine Auswirkungen auf das Renn-Wochenende. Die Sicherheit aller Beteiligten sei gewährleistet.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten unterstützten Regierungstruppen und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Aramco ist Hauptsponsor der Formel 1 und wichtiger Geldgeber des britischen Rennstalls Aston Martin, für den Sebastian Vettel fährt.