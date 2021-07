Der Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton hat den Großen Preis in seinem Heimatland Großbritannien gewonnen.

Der Weltmeister kam beim Rennen in Silverstone vor Charles Leclerc aus Monaco und dem Finnen Valtteri Bottas ins Ziel. WM-Spitzenreiter Max Verstappen aus Belgien schied in der ersten Runde nach einem Unfall mit Hamilton aus. Dadurch konnte der Brite seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf acht Punkte verringern.

