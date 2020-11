Lewis Hamilton ist zum siebten Mal Formel-1-Weltmeister.

Der 35-jährige Brite gewann den Großen Preis der Türkei in Istanbul und konnte sich den Titel damit bereits vor den letzten beiden Rennen der Saison sichern. Zweiter wurde der Mexikaner Sergio Perez. Den dritten Rang belegte Sebastian Vettel.



Mit dem heutigen Sieg stellte Hamilton den Titelrekord von Michael Schumacher ein, der ebenfalls sieben Mal Weltmeister wurde.



Die nächsten zwei Formel-1-Rennen finden in Bahrein und in Abu Dhabi statt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.