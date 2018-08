Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Belgien gewonnen.

Er kam auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps vor Weltmeister Lewis Hamilton und Max Verstappen ins Ziel. Durch den Sieg in Belgien rückt Vettel in der Gesamtwertung bis auf 17 Punkte an den führenden Hamilton heran.