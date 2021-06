Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis der Steiermark gewonnen und damit seine Führung in der Formel-1-WM weiter ausgebaut.

Der Niederländer setzte sich in Spielberg vor Weltmeister Lewis Hamilton aus Großbritannien und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland durch. Sebatian Vettel kam als zwölfter ins Ziel und lag damit außerhalb der Punktwertung. Mick Schumacher belegte den 16. Platz.



In der WM-Wertung baute Verstappen seinen Vorsprung vor Hamilton auf 18 Punkte aus. Er war von der Pole Position gestartet und gab die Führung im Lauf des Rennens nicht mehr ab. Zu Beginn der zweiten Hälfte des Rennens lag er mit vier Sekunden in Führung.



Das Formel-1-Rennen in der kommenden Woche ist der Große Preis von Österreich. Der Große Preis der Steiermark war wegen der Corona-Pandemie in den Rennkalender aufgenommen worden - als Ersatz für das ursprünglich geplante Rennen in der Türkei. Als Grund wurden die Pandemiebeschränkungen für Türkei-Reisende genannt.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.