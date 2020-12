Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das letzte Formel-1-Rennen der Saison gewonnen.

Der Niederländer verwies beim Großen Preis von Abu Dhabi Mercedes-Pilot Valtteri Bottas auf Platz zwei. Dritter wurde dessen Teamkollege und Weltmeister Lewis Hamilton. In der Gesamtwertung blieb Bottas vor Verstappen und wurde wie im Vorjahr Vize-Weltmeister. Mercedes hatte sich bereits souverän auch die Konstrukteurswertung gesichert.



In seinem letzten Auftritt für Ferrari kam Sebastian Vettel auf Platz 14 und verpasste damit erneut die Punkte. In der abschließenden WM-Wertung erreichte er Rang 13. Kommendes Jahr wird der viermalige Weltmeister für Aston Martin fahren.

