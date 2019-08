Bei einem Motorsportunfall im belgischen Spa-Francorchamps ist der französische Formel-2-Nachwuchsfahrer Anthoine Hubert ums Leben gekommen.

Bei dem Unfall in der zweiten Runde wurde zudem der Amerikaner Juan Manuel Correa verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus in Lüttich gebracht. Der ebenfalls an dem Unfall beteiligte Franzose Giuliano Alesi blieb unverletzt. Das Rennen wurde abgebrochen.



Auf dem Kurs in Spa-Francorchamps soll heute der Große Preis von Belgien in der Formel 1 ausgetragen werden.