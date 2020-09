Bundesbildungsministerin Karliczek hat sich besorgt über Berichte gezeigt, nach denen verbale und körperliche Gewalt gegen Lehrkräfte zugenommen hat.

Schülerinnen und Schülern müsse deutlich gemacht werden, dass Angriffe jeder Art gegen Lehrerinnen und Lehrer absolut inakzeptabel seien, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie forderte Konsequenzen für solche Schüler und eine Einbeziehung der Eltern. Karliczek betonte, dass viel erreicht wäre, wenn die Gesellschaft den Lehrern insgesamt mehr Respekt und Wertschätzung entgegenbringen würde.



In einer Forsa-Umfrage hatte jede dritte Schulleitung angegeben, dass es in den vergangenen fünf Jahren an ihrer Einrichtung zu Fällen kam, in denen Lehrer körperlich angegriffen wurden. 61 Prozent berichteten zudem von Fällen psychischer Gewalt gegen Lehrkräfte.

